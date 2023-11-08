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Жильё в gmina Tomaszow Lubelski, Польша

1 объект найдено
Квартира в Nowa Wies, Польша
Квартира
Nowa Wies, Польша
Площадь 28 666 м²
Продается территория с большим инвестиционным и туристическим потенциалом
€516,908

Параметры недвижимости в gmina Tomaszow Lubelski, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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