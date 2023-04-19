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Купить недвижимость в gmina Tluszcz, Польша

Тлущ (Воломинский повят)
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3 объекта найдено
Дом 13 комнатв Тлущ (Воломинский повят), Польша
Дом 13 комнат
Тлущ (Воломинский повят), Польша
13 Количество комнат 350 м²
€ 162,583
Дом 5 комнатв gmina Tluszcz, Польша
Дом 5 комнат
gmina Tluszcz, Польша
5 Количество комнат 227 м²
€ 511,267
Дом 5 комнатв Тлущ (Воломинский повят), Польша
Дом 5 комнат
Тлущ (Воломинский повят), Польша
5 Количество комнат 148 м²
€ 147,245

Параметры недвижимости в gmina Tluszcz, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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