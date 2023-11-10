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Жильё в gmina Szepietowo, Польша

1 объект найдено
Квартира в Dabrowka Koscielna, Польша
Квартира
Dabrowka Koscielna, Польша
Площадь 1 735 м²
€46,616

Параметры недвижимости в gmina Szepietowo, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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