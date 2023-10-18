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Квартиры в gmina Szamotuly, Польша

Szamotuly
4
Квартира В архив
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7 объектов найдено
Квартира в Szamotuly, Польша
Квартира
Szamotuly, Польша
Площадь 100 м²
— Дом на первом этаже — Kępa — терраса — гараж мир —
€187,957
Квартира в Szamotuly, Польша
Квартира
Szamotuly, Польша
Площадь 115 м²
Дом с пространством для семьи и вдохновением для бизнеса
€120,205
Квартира в Szamotuly, Польша
Квартира
Szamotuly, Польша
Площадь 4 686 м²
Территория, состоящая из двух участков № 114/31 и 114/32 в Пшиборуве (муниципалитет Самотула…
€130,914
Квартира в Szamotuly, Польша
Квартира
Szamotuly, Польша
Площадь 103 м²
Сегмент в здании площадью 103 м2 с садом и террасой, расположенном в террасном здании чуть в…
€108,185
Квартира в Ostrolesie, Польша
Квартира
Ostrolesie, Польша
Площадь 215 м²
Красивый отдельно стоящий дом с гаражом, после ремонта, расположенный на тихой улице с однос…
€196,481
Квартира в Lipnica, Польша
Квартира
Lipnica, Польша
Площадь 158 м²
Доброе утро, мы рады представить вам уникальное предложение по продаже эксклюзивного отдельн…
€426,182
Квартира в Ostrolesie, Польша
Квартира
Ostrolesie, Польша
Площадь 1 361 м²
Рекомендую к продаже 8 строительных участков, расположенных в г. Самотулы
€38,669

Параметры недвижимости в gmina Szamotuly, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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