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Жильё в gmina Szamocin, Польша

1 объект найдено
Квартира в Laskowo, Польша
Квартира
Laskowo, Польша
Площадь 1 071 м²
Если вы ищете идеальное место для строительства дома своей мечты, это предложение для вас!
€32,247
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Szamocin, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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