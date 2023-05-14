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Коттеджи в Гмина Свежава, Польша

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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Любехова, Польша
Коттедж 5 спален
Любехова, Польша
Количество спален 5
€ 180,000
Недвижимость с земельным участком на продажу Продается недвижимость площадью около 850м2 вм…

Параметры недвижимости в Гмина Свежава, Польша

недорогая
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