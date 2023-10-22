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Квартиры в Сверкляны, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Jankowice, Польша
Квартира
Jankowice, Польша
Площадь 110 м²
Продается дом в Янковице, в коммуне Тарново Подгорне. Дом с 2022 года, меблирован. 
€215,475

Параметры недвижимости в Сверкляны, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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