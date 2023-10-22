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Квартиры в gmina Swiedziebnia, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Brodniczka, Польша
Квартира
Brodniczka, Польша
Площадь 1 675 м²
Я рекомендую участок под строительство в Броднице, расположенный между Мосиной и Сремом. Уча…
€39,373

Параметры недвижимости в gmina Swiedziebnia, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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