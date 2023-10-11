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Квартиры в gmina Swieciechowa, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Golanice, Польша
Квартира
Golanice, Польша
Площадь 2 566 м²
Я рад представить предложение о продаже четырех привлекательных строительных участков в очар…
€92,449

Параметры недвижимости в gmina Swieciechowa, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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