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Жильё в gmina Swiatniki Gorne, Польша

1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни с парковка, с Онлайн-показ в Olszowice, Польша
Дуплекс 3 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Olszowice, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
We present you the property for sale near Forest, the design process of the property was gui…
€147,109

Параметры недвижимости в gmina Swiatniki Gorne, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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