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Купить дом в Сважендз, Польша

5 объектов найдено
Дом 7 спаленв Lowecin, Польша
Дом 7 спален
Lowecin, Польша
250 м²
€ 323,267
I recommend the offer to sell real estate located in Jasin at 21 Łowacińska Street, ( Swarzę…
Дом 4 спальнив Zalasewo, Польша
Дом 4 спальни
Zalasewo, Польша
127 м²
€ 183,307
Я должен предложить готовые к жизни с полным оборудованием Близнецы в Заласево с общей площа…
Дом 4 спальнив Bogucin, Польша
Дом 4 спальни
Bogucin, Польша
203 м²
€ 191,717
Дом 5 спаленв Bogucin, Польша
Дом 5 спален
Bogucin, Польша
246 м²
€ 577,955
Дом 5 спаленв Bogucin, Польша
Дом 5 спален
Bogucin, Польша
246 м²
€ 577,955
Место, где элегантность, комфорт и современность даются чрезвычайно уникальным способом. Поз…

Параметры недвижимости в Сважендз, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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