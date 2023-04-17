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Купить квартиру в Сважендз, Польша

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4 объекта найдено
Квартира 4 спальнив Bogucin, Польша
Квартира 4 спальни
Bogucin, Польша
87 м²
€ 107,612
I recommend for sale a 4-room apartment with an area of 86.8 m2 with a balcony and a large b…
Квартира 2 спальнив Bogucin, Польша
Квартира 2 спальни
Bogucin, Польша
49 м²
€ 86,046
I invite you to familiarize yourself with the offer of sale of a two-room apartment with an …
Квартира 3 спальнив Bogucin, Польша
Квартира 3 спальни
Bogucin, Польша
65 м²
€ 86,046
Я рекомендую на продажу очень хорошую 3-комнатную квартиру площадью 65,3 м2 с балконом и под…
Квартира 3 спальнив Bogucin, Польша
Квартира 3 спальни
Bogucin, Польша
63 м²
€ 94,672

Параметры недвижимости в Сважендз, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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