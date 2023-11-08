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Жильё в gmina Susiec, Польша

1 объект найдено
Квартира в Losiniec, Польша
Квартира
Losiniec, Польша
Площадь 3 245 м²
Лосинец (Великое Польское воеводство, Wągrowiec County, Скокская коммуна)
€32,832

Параметры недвижимости в gmina Susiec, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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