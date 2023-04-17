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Купить дом в gmina Suchy Las, Польша

6 объектов найдено
Дом 19 спаленв Zlotniki, Польша
Дом 19 спален
Zlotniki, Польша
645 м²
€ 571,270
Я предлагаю на продажу здание в Голенчеве в коммуне Сухи-Лас, которое идеально сочетает в се…
Дом 4 спальнив Zlotniki, Польша
Дом 4 спальни
Zlotniki, Польша
149 м²
€ 312,699
Современно меблированный и готовый к проживанию дом с садом и гаражом, расположенный в Злотн…
Дом 2 спальнив Zlotniki, Польша
Дом 2 спальни
Zlotniki, Польша
30 м²
€ 25,879
Дом 3 спальнив Biedrusko, Польша
Дом 3 спальни
Biedrusko, Польша
61 м²
€ 103,299
::::ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ :::: МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАМ 05.11. В СУББОТУ 13: 00-14: 00 Экстремальный двухэ…
Дом 5 спаленв Biedrusko, Польша
Дом 5 спален
Biedrusko, Польша
200 м²
€ 193,874
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже дома с полезной площадью 160,25 м2 в г…
Дом 6 спаленв Zlotniki, Польша
Дом 6 спален
Zlotniki, Польша
260 м²
€ 429,153
Современный и комфортабельный дом на одну семью в Злотных рядом. Сухой лес. Функциональная п…

Параметры недвижимости в gmina Suchy Las, Польша

с видом на горы
недорогая
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