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Дома в gmina Steszew, Польша

1 объект найдено
Дом 6 спален в Стеншев, Польша
Дом 6 спален
Стеншев, Польша
Количество спален 6
Площадь 143 м²
€ 148,864

Параметры недвижимости в gmina Steszew, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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