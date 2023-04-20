Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Варминско-Мазурское воеводство
  4. Ольштынский повят
  5. gmina Stawiguda
  6. Особняки

Купить особняк в gmina Stawiguda, Польша

Особняк В архив
Очистить
1 объект найдено
Особнякв Stawiguda, Польша
Особняк
Stawiguda, Польша
Количество этажей 2
€ 699,043
RESIDENCE / GUEST HOUSE / SPA / WEDDING ROOM Резиденция идеально подходит для жизни или веде…

Параметры недвижимости в gmina Stawiguda, Польша

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти