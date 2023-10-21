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Дома в gmina Stawiguda, Польша

1 объект найдено
Особняк в Stawiguda, Польша
Особняк
Stawiguda, Польша
Количество этажей 2
RESIDENCE / GUEST HOUSE / SPA / WEDDING ROOM Резиденция идеально подходит для жизни или веде…
€723,899

Параметры недвижимости в gmina Stawiguda, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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