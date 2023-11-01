ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Польша
gmina Sroda Wielkopolska
Дома
Дома в gmina Sroda Wielkopolska, Польша
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
1
55 м²
4/9
Просторная квартира в современном доме, расположенном на Sadyba, Варшава, по адресу ул. Kons…
€179,035
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Варшава, Польша
5
94 м²
1
Квартира 94 m2, двухуровневая, в довоенном доме, на даче 955 m2 при Аграрной.Разоблачительно…
€415,382
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом
Варшава, Польша
4
78 м²
5
Мы говорим и служим на нескольких языках: МЫ ГОВОРИМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ / WIR SPRECHEN DEUT…
€258,370
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с джакузи
Варшава, Польша
5
2
120 м²
20/20
ТЕСТ
€942,465
Рекомендовать
Квартира 6 комнат с балконом
Варшава, Польша
6
152 м²
3
€739,557
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Nowa Wies, Польша
6
300 м²
€591,434
Рекомендовать
Дом 10 комнат
Варшава, Польша
10
380 м²
€1,16 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2
1
63 м²
3
Продаётся двухкомнатная квартира 63,3 кв.м в Варшаве, район Żoliborz, Stary Żoliborz, ул. Mi…
€258,460
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой
Польша
2
86 м²
Argaka Village 6 Villa No2 - это вилла с 4 спальнями для продажи в Полисе Построенная по сам…
€304,323
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
1
82 м²
6/10
Совершенно новое, светлое, элегантно спроектированное и отделанное с вниманием к мельчайшим …
€402,767
Рекомендовать
Квартира 6 комнат
Варшава, Польша
6
141 м²
1
Квартира в настоящее время приспособлена для офиса. В настоящее время на 141 м2 есть: Конфе…
€528,255
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
Польша
3
105 м²
Это современный и функциональный закрытый жилой комплекс и идеальное место для жизни.Развит…
€340,030
Рекомендовать
Параметры недвижимости в gmina Sroda Wielkopolska, Польша
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL