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Купить дом в gmina Srem, Польша

Сьрем
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5 объектов найдено
Дом 5 спаленв Zbrudzewo, Польша
Дом 5 спален
Zbrudzewo, Польша
206 м²
€ 422,290
Этот дом надо увидеть 1. Дом под лесом 2. 100% природа около 3. Построен из лучших материало…
Дом 5 спаленв Zbrudzewo, Польша
Дом 5 спален
Zbrudzewo, Польша
206 м²
€ 422,290
Мы рекомендуем на продажу необычный дом возле леса. 1. Отдельно стоящий дом у леса. 2. Приро…
Дом 4 спальнив Сьрем, Польша
Дом 4 спальни
Сьрем, Польша
303 м²
€ 517,575
Доброе утро, у меня есть прекрасный дом, чтобы предложить ... Стандарт. На самом деле, зачем…
Дом 5 спаленв Psarskie, Польша
Дом 5 спален
Psarskie, Польша
371 м²
€ 227,387
Дом 4 спальнив Pyszaca, Польша
Дом 4 спальни
Pyszaca, Польша
167 м²
€ 186,241
Предметом продажи является отдельно стоящий односемейный одноэтажный дом с чердаком и гаражо…

Параметры недвижимости в gmina Srem, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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