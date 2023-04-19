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Купить квартиру в Гмина Собутка, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Rogow Sobocki, Польша
Квартира 2 спальни
Rogow Sobocki, Польша
43 м²
€ 96,788
Квартира 3 спальнив Rogow Sobocki, Польша
Квартира 3 спальни
Rogow Sobocki, Польша
54 м²
€ 107,566

Параметры недвижимости в Гмина Собутка, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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