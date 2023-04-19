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Купить дом в gmina Smigiel, Польша

1 объект найдено
Дом 5 спаленв Sikorzyn, Польша
Дом 5 спален
Sikorzyn, Польша
219 м²
€ 85,430
I will sell a single-family house, free-standing with an outbuilding. The property is locate…

Параметры недвижимости в gmina Smigiel, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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