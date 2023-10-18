Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. gmina Smigiel
  5. Квартиры

Квартиры в gmina Smigiel, Польша

Квартира В архив
Очистить
7 объектов найдено
Квартира в Koszanowo, Польша
Квартира
Koszanowo, Польша
Площадь 120 м²
€104,469
Квартира в Koszanowo, Польша
Квартира
Koszanowo, Польша
Площадь 23 000 м²
Участок АГ для продажи в Śmigiel.
€1,11 млн
Квартира в Koszanowo, Польша
Квартира
Koszanowo, Польша
Площадь 5 460 м²
Property for the developer or for a large property
€131,133
Квартира в Koszanowo, Польша
Квартира
Koszanowo, Польша
Площадь 12 000 м²
Участок АГ для продажи в Śmigiel.
€576,984
Квартира в Смигель, Польша
Квартира
Смигель, Польша
Площадь 1 008 м²
Я рад представить предложение привлекательного участка для продажи в живописном местечке Śmi…
€30,842
Квартира в Nietazkowo, Польша
Квартира
Nietazkowo, Польша
Площадь 55 281 м²
Инвестиционное предложение 55 281 м2
€379,411
Квартира в Stare Bojanowo, Польша
Квартира
Stare Bojanowo, Польша
Площадь 5 910 м²
€128,947

Параметры недвижимости в gmina Smigiel, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти