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Квартиры в gmina Slupca, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Roza, Польша
Квартира
Roza, Польша
Площадь 240 м²
Хотите жить в уникальном доме с видом на озеро? Хотите жить и работать дома? Это предложение…
€324,343

Параметры недвижимости в gmina Slupca, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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