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Жильё в gmina Skrzyszow, Польша

1 объект найдено
Дом 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в Pogorska Wola, Польша
Дом 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Pogorska Wola, Польша
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 376 м²
Количество этажей 2
For sale, a beautiful detached house with a large garden, garage and workshop on a plot of 1…
€199,590

Параметры недвижимости в gmina Skrzyszow, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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