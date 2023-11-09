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Жильё в Гмина Сехнице, Польша

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Сехнице, Польша
Квартира 1 спальня
Сехнице, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
ПРОДАЕТСЯ! Красивая, готовая квартира, расположенная в центре города! Местоположение: Вроцл…
€246,497

Параметры недвижимости в Гмина Сехнице, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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