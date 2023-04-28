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Жильё в gmina Serock, Польша

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в gmina Serock, Польша
Дом 4 комнаты
gmina Serock, Польша
4 Количество комнат 202 м²
€ 157,767

Параметры недвижимости в gmina Serock, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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