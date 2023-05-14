Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Лодзинское воеводство
  4. Ласкский повят
  5. gmina Sedziejowice
  6. Квартиры

Квартиры в gmina Sedziejowice, Польша

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Lichawa, Польша
Квартира 1 спальня
Lichawa, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/7
€ 98,222
Продается светлая и солнечная 2-комнатная квартира в Варшаве, Pruszków #13116 З…

Параметры недвижимости в gmina Sedziejowice, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти