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Жильё в gmina Secemin, Польша

1 объект найдено
Квартира в Psary-Kolonia, Польша
Квартира
Psary-Kolonia, Польша
Площадь 78 м²
Я предлагаю вам на продажу отдельный дом во время строительства, расположенный на угловом уч…
€112,038

Параметры недвижимости в gmina Secemin, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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