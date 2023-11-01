Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. gmina Santok
  5. Дома

Дома в gmina Santok, Польша

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Новочерняя квартира вакачейных положонов с малоуменными областями Бафра на Cyprze Północnym.…
€236,003
Дом 2 спальни в Dobrogoszcz, Польша
Дом 2 спальни
Dobrogoszcz, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Представляем вам Стандартный коттедж в предложении современного комплекса круглогодичных бун…
€67,476
Квартира 1 комната в Польша
Квартира 1 комната
Польша
Комнаты 1
Площадь 67 м²
Живите рядом с пляжем Живите в идиллическом месте Живите в городе с высоким качеством жизни…
€273,033
Квартира 6 комнат в Польша
Квартира 6 комнат
Польша
Комнаты 6
Площадь 662 м²
Новый проект виллы на Золотой Миле Главный этаж Жилая и обеденная зона с открытой планировк…
€2,98 млн
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/2
Продается уникальная, 2-комнатная квартира с отдельной кухней, просторным холлом, закрытой т…
€204,614
Квартира 4 комнаты с балконом в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты с балконом
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 78 м²
Этаж 3
€306,388
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Количество этажей 7
Сдается солнечное офисное помещение в престижном месте в Верхнем Мокотуве. Помещения площадь…
€346,213
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/4
Уютная квартира-студия, расположенная в варшавском районе Mokotów по адресу ул. Bluszczańska…
€136,558
Квартира 4 комнаты с террасой в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты с террасой
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 167 м²
Этаж 3
"Подчеркни свою индивидуальность - поселись на Hożej 42"Положение каменкиТо одна из самых пр…
€893,221
Квартира 2 комнаты в Польша
Квартира 2 комнаты
Польша
Комнаты 2
Площадь 199 м²
Этот великолепный комплекс состоит из 2 3 и 4-комнатных домов, которые также включают пентх…
€437,865
Квартира 2 спальни в Прушкув, Польша
Квартира 2 спальни
Прушкув, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/4
Продаётся трёхкомнатная квартира площадью 47 кв.м в пригороде Варшавы, городе Pruszków.   Кв…
€96,923
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/6
Продается 2-комнатная квартира, расположенная недалеко от метро Центр Kopernik. Помещения не…
€201,039

Параметры недвижимости в gmina Santok, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти