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Купить дом в gmina Ryczywol, Польша

1 объект найдено
Дом 3 спальнив Piotrowo, Польша
Дом 3 спальни
Piotrowo, Польша
120 м²
€ 139,900
Продается отдельно стоящий дом в Пиотрово, недалеко от Вронки, в районе NATURA 2000. Недвижи…

Параметры недвижимости в gmina Ryczywol, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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