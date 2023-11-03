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Квартиры в gmina Ryczywol, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Ludomicko, Польша
Квартира
Ludomicko, Польша
Площадь 10 000 м²
Продается красивый лес площадью 1 га, расположенный среди лугов и лесов в Оборницком повяте
€11,184

Параметры недвижимости в gmina Ryczywol, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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