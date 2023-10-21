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Жильё в Гмина Рудна, Польша

1 объект найдено
Квартира в Gawrony, Польша
Квартира
Gawrony, Польша
Площадь 65 м²
Мы представляем вам на продажу недвижимость, расположенную в Гаврони, недалеко от Śrem. (Бол…
€76,178

Параметры недвижимости в Гмина Рудна, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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