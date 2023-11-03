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Квартиры в gmina Rozwienica, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Wieckowice, Польша
Квартира
Wieckowice, Польша
Площадь 878 м²
€53,461

Параметры недвижимости в gmina Rozwienica, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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