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Дома в gmina Rokietnica, Польша

8 объектов найдено
Дом 3 спальни в Mrowino, Польша
Дом 3 спальни
Mrowino, Польша
75 м²
€ 119,575
Продается дом расположен в Рокиетнице недалеко от Познани в новом, тихом поместье. Ссылка на…
Дом 4 спальни в Kiekrz, Польша
Дом 4 спальни
Kiekrz, Польша
120 м²
€ 298,401
Продается бесплатно до общей площади 120м2. Несомненным преимуществом предложения является к…
Дом 4 спальни в Mrowino, Польша
Дом 4 спальни
Mrowino, Польша
90 м²
€ 171,527
Продается: комфортабельный двухквартирный дом площадью 90 м2, 4 комнаты, участок 251 м2 в Ро…
Дом 5 спален в Kiekrz, Польша
Дом 5 спален
Kiekrz, Польша
121 м²
€ 156,714
Я рекомендую предложение 5 – мирного дома, расположенного в Kiekrz менее чем в 1,5 км от озе…
Дом 6 спален в Mrowino, Польша
Дом 6 спален
Mrowino, Польша
224 м²
€ 296,254
N A S P R Z E D A Ż Просторный отдельно стоящий дом на ул. Йодлова в Рокиетнице под Познанью…
Дом 4 спальни в Mrowino, Польша
Дом 4 спальни
Mrowino, Польша
125 м²
€ 245,805
Комфортабельный одноэтажный дом с гаражом, просторным угловым участком, в тихом месте рядом …
Дом 8 спален в Mrowino, Польша
Дом 8 спален
Mrowino, Польша
216 м²
€ 278,865
Дом 6 спален в Mrowino, Польша
Дом 6 спален
Mrowino, Польша
260 м²
€ 192,995

Параметры недвижимости в gmina Rokietnica, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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