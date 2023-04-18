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Купить дом в gmina Rogozno, Польша

Рогозьно
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3 объекта найдено
Дом 6 спаленв Nienawiszcz, Польша
Дом 6 спален
Nienawiszcz, Польша
184 м²
€ 84,241
В живописном месте между двумя озерами и недалеко от лесов Хешча ( гм. Rogoźno ) Я предлагаю…
Дом 3 спальнив Jaracz, Польша
Дом 3 спальни
Jaracz, Польша
122 м²
€ 164,368
Дом 6 спаленв Рогозьно, Польша
Дом 6 спален
Рогозьно, Польша
155 м²
€ 171,081

Параметры недвижимости в gmina Rogozno, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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