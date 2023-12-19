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Виллы в gmina Rewal, Польша

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес в Pobierowo, Польша
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес
Pobierowo, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 3/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€5,49 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: Polski

Параметры недвижимости в gmina Rewal, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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