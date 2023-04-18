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Купить дом в gmina Raszyn, Польша

3 объекта найдено
Дом 3 спальнив Фаленты Дуже, Польша
Дом 3 спальни
Фаленты Дуже, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м² Количество этажей 2
€ 182,781
Продается энергоэффективный дом по цене квартиры! Построен по уникальной технологии Isoprime…
Дом 6 комнатв Яворова, Польша
Дом 6 комнат
Яворова, Польша
6 Количество комнат 173 м²
€ 286,105
Дом 4 комнатыв Яворова, Польша
Дом 4 комнаты
Яворова, Польша
4 Количество комнат 126 м²
€ 263,276

Параметры недвижимости в gmina Raszyn, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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