Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. gmina Rakoniewice
  5. Квартиры

Квартиры в gmina Rakoniewice, Польша

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Раконевице, Польша
Квартира
Раконевице, Польша
Площадь 157 м²
Представляем вам отдельно стоящий дом на участке площадью 957 м2 в Раконевице по ул. Ксиęдзи…
€121,961

Параметры недвижимости в gmina Rakoniewice, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти