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Купить дом в gmina Radzymin, Польша

6 объектов найдено
Дом 6 комнатв Mokre, Польша
Дом 6 комнат
Mokre, Польша
6 Количество комнат 299 м²
€ 488,140
Дом 4 комнатыв Slupno, Польша
Дом 4 комнаты
Slupno, Польша
4 Количество комнат 167 м²
€ 150,307
Дом 5 комнатв Slupno, Польша
Дом 5 комнат
Slupno, Польша
5 Количество комнат 144 м²
€ 196,883
Дом 6 комнатв Slupno, Польша
Дом 6 комнат
Slupno, Польша
6 Количество комнат 305 м²
€ 274,376
Дом 5 комнатв Slupno, Польша
Дом 5 комнат
Slupno, Польша
5 Количество комнат 110 м²
€ 181,019
Дом 11 комнатв gmina Radzymin, Польша
Дом 11 комнат
gmina Radzymin, Польша
11 Количество комнат 340 м²
€ 272,545

Параметры недвижимости в gmina Radzymin, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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