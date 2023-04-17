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Купить квартиру в gmina Radzymin, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Stary Dybow, Польша
Квартира 4 комнаты
Stary Dybow, Польша
4 Количество комнат 108 м²
€ 150,307
Квартира 4 комнатыв Stary Dybow, Польша
Квартира 4 комнаты
Stary Dybow, Польша
4 Количество комнат 93 м² 1 Этаж
€ 152,503

Параметры недвижимости в gmina Radzymin, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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