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Квартиры в gmina Pyzdry, Польша

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3 объекта найдено
Квартира в Ciemierow, Польша
Квартира
Ciemierow, Польша
Площадь 70 м²
€41,432
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Etalon Estate Group
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Квартира в Pietrzykow-Kolonia, Польша
Квартира
Pietrzykow-Kolonia, Польша
Площадь 90 м²
€53,236
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Wrabczynek, Польша
Квартира
Wrabczynek, Польша
Площадь 9 148 м²
€90,271
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Pyzdry, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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