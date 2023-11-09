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Жильё в gmina Pysznica, Польша

1 объект найдено
Квартира в Studzieniec, Польша
Квартира
Studzieniec, Польша
Площадь 539 м²
Я хотел бы представить уникальную и очаровательную усадьбу, построенную в 1760 году в Студзи…
€449,681

Параметры недвижимости в gmina Pysznica, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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