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Жильё в gmina Pultusk, Польша

Пултуск
2
2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Пултуск, Польша
Дом 6 комнат
Пултуск, Польша
6 Количество комнат 170 м²
€ 301,808
Дом 5 комнат в Пултуск, Польша
Дом 5 комнат
Пултуск, Польша
5 Количество комнат 259 м²
€ 195,300

Параметры недвижимости в gmina Pultusk, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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