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Жильё в gmina Przemet, Польша

1 объект найдено
Квартира в Siekowo, Польша
Квартира
Siekowo, Польша
Площадь 1 550 м²
€184,684
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Przemet, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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