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Дома в gmina Pruszcz Gdanski, Польша

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Rotmanka, Польша
Дом 4 спальни
Rotmanka, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Представляем вам просторный и благоустроенный односемейный дом в Ротманке. Отдельный дом пло…
€335,621
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Параметры недвижимости в gmina Pruszcz Gdanski, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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