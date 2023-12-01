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Дома в gmina Prazmow, Польша

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в gmina Prazmow, Польша
Дом 5 комнат
gmina Prazmow, Польша
Комнаты 5
Площадь 358 м²
€407,828
в месяц
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Дом 5 комнат в Ustanow, Польша
Дом 5 комнат
Ustanow, Польша
Комнаты 5
Площадь 195 м²
€471,359
в месяц
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Параметры недвижимости в gmina Prazmow, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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