Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. gmina Potok Gorny
  5. Дома

Дома в gmina Potok Gorny, Польша

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 5/5
Просторная квартира, идеально расположенная в самом центре Варшавы, в пятиэтажном доходном д…
€336,533
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 11/12
Продаётся трёхкомнатная квартира площадью 61,2 кв.м в Варшаве, район Praga Południe, Gocław,…
€139,784
Квартира 3 спальни в Варшава, Польша
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 1
Продается замечательная 4-комнатная квартира в Варшаве, Вилянув, Al. Rzeczypospolitej 4. Ква…
€342,425
Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 409 м²
Продается двухквартирный дом в Дольны Мокотув, усадьба Сикьерки, улица Роджинкова. Я предлаг…
€413,307
Дом 7 комнат в Люблин, Польша
Дом 7 комнат
Люблин, Польша
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Дом с террасой расположен на благоустроенном участке площадью 286 м. Имущество находится в с…
€258,460
Квартира 7 комнат в Марки, Польша
Квартира 7 комнат
Марки, Польша
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 1/1
Двухквартирное помещение полезной площадью 128,2 м2. Квартиры имеют отдельный вход с общей л…
€213,230
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/5
Квартира со свежим ремонтом в Żoliborz - 80 м2, светлый интерьер, после генерального ремонта…
€416,607
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/15
Три комнаты для вашего обустройства, расположенные рядом со станцией ONZ. Отличное предложен…
€174,394
Квартира 4 комнаты с балконом в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты с балконом
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 102 м²
Этаж 3
I am pleased to present an effective, duplex apartment with an area of 101.57 m2 at the pres…
€411,827
Квартира 2 комнаты в Польша
Квартира 2 комнаты
Польша
Комнаты 2
Площадь 106 м²
€247,752
Дом 6 комнат с балконом в Варшава, Польша
Дом 6 комнат с балконом
Варшава, Польша
Комнаты 6
Площадь 280 м²
Дом в террасном доме ( пау. Приблизительно 280 м2, участок 222 м2 ) имеет четыре этажа, тер…
€593,466
Дом 6 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Дом 6 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 6
Площадь 395 м²
€739,557

Параметры недвижимости в gmina Potok Gorny, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти