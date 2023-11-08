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Жильё в gmina Potok Gorny, Польша

1 объект найдено
Квартира в Dabrowka, Польша
Квартира
Dabrowka, Польша
Площадь 1 650 м²
Привлекательный участок для продажи, покрытый местным планом пространственного развития в ра…
€166,944

Параметры недвижимости в gmina Potok Gorny, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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