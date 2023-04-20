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Купить дом в gmina Poswietne, Польша

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Nadbiel, Польша
Дом 4 комнаты
Nadbiel, Польша
4 Количество комнат 294 м²
€ 152,675

Параметры недвижимости в gmina Poswietne, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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