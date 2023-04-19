Купить недвижимость в gmina Polajewo, Польша

Дом 3 спальни Варшава, Польша 4 Количество комнат 3 ванных комнат 202 м² Количество этажей 3

€ 463,697

Предлагаем Вам жилой комплекс, состоящий из домов в самом сердце Мокотова Варшава. Он распол…